Тейлор Свифт стала артисткой года

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Тейлор Свифт стала победительницей номинации "Артист года" музыкальной премии American Music Awards (AMA). Об этом сообщается на сайте премии.
На победу претендовали также рэперы Дрейк, Пост Мэлоун, автор-исполнитель Эд Ширан и группа Imagine Dragons.
Также исполнительница получила награды в номинациях "Лучшая поп/рок певица", "Лучший поп-рок альбом" за пластинку Reputation и "Тур года" за тур в поддержку этого альбома.-0-
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