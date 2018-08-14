Трейлер нового сериала "Расскажи мне историю" уже в сети

Стриминговый видеосервис CBS Access выпустил первый трейлер к новому сериалу "Расскажи мне историю". Эта лента выходит от создателя "Дневников вампира" американского продюсера Кевина Уильямсона. Данную информацию сообщает сайт popcornnews.ru.

В главной роли сериала появится Пол Уэсли. Картина будет рассказывать о событиях в Нью-Йорке. Драма соединит в себе сюжеты трех сказок - "Три поросенка", "Красная шапочка" и "Гензель и Гретель". Также в сериале появятся такие известные актеры как Ким Кэтролл из "Секса в большом городе" и Даниэль Кэмпбелл из "Древних". Премьера назначена на 31 октября текущего года.