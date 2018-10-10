Цвет осени в Великобритании: тыквенное море, сбор винограда и оленьи бои

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Середина октября - осень в самом разгаре. Грядки с тыквами в графстве Ноттингемшир, сбор урожая винограда близ города Льюис, оленьи бои в лондонском Ричмонд-парке - осенние фотографии из разных уголков Великобритании в атмосферной подборке ВВС.

Фото SWNS

Винтажный поезд на паровой тяге проезжает мост Виктория в графстве Вустершир.

Фото PA

Осенняя элегия.

Фото Neil Squires/PA

Осенний сезон "оленьих боев" в лондонском Ричмонд-парке.

Фото Reuters

Туманное утро.

Фото Getty Images

Трехлетняя Энни и тыквенное море. На грядках ферм близ деревни Кирклингтон (графство Северный Йоркшир) ежегодно вырастает более 10 млн тыкв.

Фото SWNS

Осень в этом году радует большим урожаем винограда.

Фото Getty Images

Первая осень двухмесячного терьера Джесси, прогулка в парке Глазго Грин.

Фото SWNS