Цвет осени в Великобритании: тыквенное море, сбор винограда и оленьи бои

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Середина октября - осень в самом разгаре. Грядки с тыквами в графстве Ноттингемшир, сбор урожая винограда близ города Льюис, оленьи бои в лондонском Ричмонд-парке - осенние фотографии из разных уголков Великобритании в атмосферной подборке ВВС.
Винтажный поезд на паровой тяге проезжает мост Виктория в графстве Вустершир.
Осенняя элегия.
Осенний сезон "оленьих боев" в лондонском Ричмонд-парке.
Туманное утро.
Трехлетняя Энни и тыквенное море. На грядках ферм близ деревни Кирклингтон (графство Северный Йоркшир) ежегодно вырастает более 10 млн тыкв.
Осень в этом году радует большим урожаем винограда.
Первая осень двухмесячного терьера Джесси, прогулка в парке Глазго Грин.
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