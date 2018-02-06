У геймера из Китая отнялись ноги после 20 часов игры

Китайский геймер из города Цзясин так увлекся виртуальным миром, что забыл о ходе времени и играл до момента, пока у него не отнялись ноги. Китайские СМИ сообщают о том, что парень был в интернет-кафе с друзьями. Около двадцати часов он провел в сидячем положении за игрой.
В один момент геймер решил встать и сходить в туалет. Но понял, что попросту не может этого сделать, так как у него онемели ноги. Друг вызвал скорую помощь. Врачи госпитализировали китайца. Но перед тем, как его увезли из интернет-кафе, он очень просил своих друзей закончить за него игру.
К слову, именно Китай является одной из первых стран, признавших игровую зависимость заболеванием. А зависимых подростков в Китае лечат в специализированных лагерях.
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