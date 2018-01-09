У Ольги Бузовой появился богатый поклонник

У Ольги Бузовой появился новый поклонник, который подарил девушке 33 букета роз. Об этом сообщает ряд российских СМИ.

Оказалось, что за телеведущей ухаживает владелец крупной финансовой компании. Журналистам удалось узнать, что зовут его Михаил и ему 35 лет, женат ранее не был. Новый ухажер еще в декабре сделал Ольге неожиданный подарок: он преподнес ей 33 букета, в каждом из которых была сотня красных роз. Девушка была по-настоящему потрясена.

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Dec 18, 2017 at 2:07pm PST

Недавно мужчина пригласил телеведущую на свидание. Официальные представители Ольги рассказали о том, что девушка согласилась встретиться с тайным поклонником.-0-