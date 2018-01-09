У Ольги Бузовой появился богатый поклонник

У Ольги Бузовой появился новый поклонник, который подарил девушке 33 букета роз. Об этом сообщает ряд российских СМИ.
Оказалось, что за телеведущей ухаживает владелец крупной финансовой компании. Журналистам удалось узнать, что зовут его Михаил и ему 35 лет, женат ранее не был. Новый ухажер еще в декабре сделал Ольге неожиданный подарок: он преподнес ей 33 букета, в каждом из которых была сотня красных роз. Девушка была по-настоящему потрясена.
Недавно мужчина пригласил телеведущую на свидание. Официальные представители Ольги рассказали о том, что девушка согласилась встретиться с тайным поклонником.-0-
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