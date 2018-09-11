У сериалов "Кухня" и "Отель Элеон" будут продолжения

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "СТС" запустит в производство продолжения популярных телевизионных сериалов "Кухня", "Отель Элеон" и "Даешь молодежь!". Информация об это размещена на сайте телеканала.
"В телевизионном мире нечасто рождаются столь яркие хиты и герои, и с нашей стороны было бы неправильно прерывать их экранную жизнь, когда можно рассказать еще много оригинальных историй. И сделать это с помощью замечательных актеров, которые стали неотъемлемой частью этих проектов", - прокомментировал генеральный продюсер канала "СТС" Антон Федотов.
Напомним, что сериал "Кухня" демонстрировался с 2012 по 2016 год. В этом же году состоялась премьера и телешоу "Отель Элеон".-0-
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