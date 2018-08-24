Убийце Джона Леннона в десятый раз отказали в освобождении

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Марку Дэвиду Чепмену, убийце Джона Леннона, в десятый раз отказано в освобождении, сообщает New York Daily News.
Такое решение комиссия приняла из-за того, что освобождение Чепмена "было бы несовместимо с благосостоянием и безопасностью общества и таким образом обесценило бы серьезный характер преступления, подрывая уважение к закону".
Вдова Леннона Йоко Оно отказалась от каких-либо комментариев по данному решению. Ее адвокат Джонас Хербсман отметил, что Оно направила в комиссию письмо, в котором попросила не выпускать Чепмена.
Уточняется, что теперь Чепмену предстоит провести в тюрьме как минимум еще пару лет. Ранее заключенный просил об освобождении в 2016 году.
Напомним, Чепман выстрелил в спину знаменитому музыканту 8 декабря 1980 года. В тот момент Леннон вместе с женой возвращался из студии звукозаписи. Врачи констатировали смерть музыканта уже через 25 минут от потери крови.
По решению суда Чемпен был приговорен к пожизненному заключению с правом подачи прошения об условно-досрочном освобождении через 20 лет. -0-
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