Ученые наблюдают странное движение галактик во Вселенной

Ученые из Международного центра радиоастрономических исследований в Австралии установили, что ряд астрономических объектов на внешних рубежах галактики совершает оборот вокруг ядра примерно 1 млрд лет. Ранее считалось, что галактики одного размера способны вращаться с разной скоростью.
Однако выяснилось, что все звездные системы вне зависимости от радиуса их диска вращаются примерно с одинаковой скоростью. Их плотность в основном идентична. Иными словами нельзя найти плотную галактику, которая быстро вращается и менее плотную того же размера, которая вращается медленнее.
На краю галактических дисков есть не только молодые звезды и межзвездный газ, но и более старые объекты.
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