Ученые нашли в "Городе мертвых" таинственную библиотеку

Французские археологи во время раскопок в Судане наткнулись на уникальную коллекцию древних текстов и табличек.
Находки удалось обнаружить в местности Седейнга, где ранее были найдены руины храма, датированного XIV веком до нашей эры и посвященного Тие — супруге египетского фараона Аменхотепа III. С VII века до нашей эры этот участок превратился в "город мертвых" — некрополь, состоящий из 80 пирамид и сотни гробниц.
Древние тексты написаны на древнем кушитском языке, который не всегда поддается расшифровке. Ученые предполагают, что возраст находки - 2700 лет.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3168 BYN
|2.316 BYN
|2.324 BYN
|USD
|2.0007 BYN
|1.998 BYN
|2.002 BYN
|RUB
|3.1911 BYN
|3.185 BYN
|3.195 BYN