Ученые нашли в куске янтаря эмбрион змеи возрастом более 105 млн лет

Международная экспедиция ученых впервые в науке обнаружила в Мьянме сохранившийся эмбрион доисторической змеи, обитавшей на Земле примерно 105 млн лет назад. Он сохранился внутри куска янтаря размером с булыжник. Об этом сообщил в четверг британский телеканал Sky News.

Как считают ученые, доисторическая змея обитала на территории Гондваны - древнего суперконтинента, который тогда включал в себя нынешние Африку, Южную Америку, Антарктиду, Австралию, Новую Зеландию, Аравию, Мадагаскар и Индию.

Международная команда исследователей из Канады, Австралии, Китая и США отслеживает путь миграции змей на древнем суперконтиненте Гондвана.

Ученые сравнили найденный эмбрион с современными видами змей с помощью компьютерной томографии.

Всего науке известны около 20 полно сохранившихся окаменевших останков древних змей, живших более 100 млн лет назад. Нынешнее открытие - это первая находка зародыша древней змеи.