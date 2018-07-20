Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
20 июля 2018, Пт
+19°C
Переменная облачность EUR 2.3176
USD 1.996
RUB 3.1527
Главное
Александр Лукашенко и Марианна Щеткина Альтернативы работе по достижению Целей устойчивого развития нет - Лукашенко
Президент
Латвия ведет подготовку к визиту Президента Беларуси
Политика
Белорусские вузы начали публиковать стоимость обучения для первокурсников
Общество
"Сын живет у тещи, так что квартира очень кстати!" Квартиру в Минске от "Евроопт" выиграла пенсионерка Анна Гинтовт из Гомеля
Общество
Мастер, умевший изображать тишину. В галерее "Арт-Хаос" минского ТРЦ "Дана Молл" открылась выставка "Невесомые крылья"
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Ученые нашли в куске янтаря эмбрион змеи возрастом более 105 млн лет
01:09 Калейдоскоп
Взрыв трубопровода на Манхэттене: пострадали пять человек
00:56 В мире
В США произошел взрыв на военном складе, есть пострадавшие
00:37 В мире
В Египте в найденном саркофаге обнаружили три мумии
00:25 В мире
В Калининградской области обрушилась "башня Бисмарка"
23:43 В мире
Около 200 человек вышли на старт пятикилометрового пробега "Жара" в Бресте
23:33 Регионы
В Израиле продемонстрировали робота-камикадзе
23:07 Технологии
19 июля в Гродно прибыла древняя чудотворная икона Божией Матери из Жировичской обители
22:30 Регионы
Бесплатные автобусные экскурсии предлагают туристам в Испании
22:10 В мире
Город-призрак в Калифорнии продали за $1,4 млн
22:06 Калейдоскоп
Минский зоопарк проведет 28 июля акцию к Международному дню тигра
21:59 Регионы
Солигорский "Шахтер" пробился в 2-й раунд квалификации футбольной Лиги Европы
21:58 Спорт
КГК рассказал о результатах мониторинга подготовки хозяйств к уборочной
21:49 Экономика
Российские ученые создали источник инфракрасного излучения для работы в открытом космосе
21:09 Технологии
Ночная гонка дронов пройдет в Минске на фестивале #Пронебо
20:47 Общество
РЕПОРТАЖ: Вернуть в мир звуков, или О помощи белорусских медиков людям с глухотой
20:40 Общество
Лига добровольного труда молодежи выступит партнером II Европейских игр
20:25 Общество
В США легализовали чертежи для 3D-печати оружия
20:19 Технологии
Барнье просит ускорить подготовку договора об условиях Brexit
20:18 В мире
Футболисты минского "Динамо" вышли в 2-й раунд квалификации Лиги Европы
19:57 Спорт
Все новости
Темы
Уборочная кампания Уборочная кампания
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Год малой родины Год малой родины
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Вступительная кампания-2018 Вступительная кампания-2018
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Ученые нашли в куске янтаря эмбрион змеи возрастом более 105 млн лет

Калейдоскоп 20.07.2018 | 01:09
Фото из архива
Фото из архива

Международная экспедиция ученых впервые в науке обнаружила в Мьянме сохранившийся эмбрион доисторической змеи, обитавшей на Земле примерно 105 млн лет назад. Он сохранился внутри куска янтаря размером с булыжник. Об этом сообщил в четверг британский телеканал Sky News.

Как считают ученые, доисторическая змея обитала на территории Гондваны - древнего суперконтинента, который тогда включал в себя нынешние Африку, Южную Америку, Антарктиду, Австралию, Новую Зеландию, Аравию, Мадагаскар и Индию.

Международная команда исследователей из Канады, Австралии, Китая и США отслеживает путь миграции змей на древнем суперконтиненте Гондвана.

Ученые сравнили найденный эмбрион с современными видами змей с помощью компьютерной томографии.

Всего науке известны около 20 полно сохранившихся окаменевших останков древних змей, живших более 100 млн лет назад. Нынешнее открытие - это первая находка зародыша древней змеи.

﻿
Теги
история, Мьянма
Версия для печати
Новости рубрики Калейдоскоп
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3176 BYN 2.312 BYN 2.32 BYN
USD
1.996 BYN 1.994 BYN 2 BYN
RUB
3.1527 BYN 3.14 BYN 3.16 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Репетиция парада МЧС в Минске
Все видео

Фотоновости

Футболисты минского "Динамо" вышли в 2-й раунд квалификации Лиги Европы
Все фото

Инфографика

"Безлимитище" для гостей Беларуси" Выгодные условия тарифного плана "Безлимитище" стали доступны не только жителям Беларуси. Пользоваться популярным у абонентов МТС тарифом теперь смогут и иностранные гости.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Юрий Сенько Лукашенко: в поставку "санкционки" вовлечены крупные российские фирмы и дельцы с "тяжелыми погонами"
Лукашенко поздравил народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе с 80-летием
Лукашенко подписал указ об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу
Политика
Владимир Макей и Эдгарс Ринкевичс. Фото МИД Латвии Макей: мы будем учитывать действия НАТО на наших границах, но не намерены нагнетать напряженность в регионе
Латвия ведет подготовку к визиту Президента Беларуси
Совет Республики готов рассмотреть любые предложения по стимулированию деловой активности
Экономика
Строительный песок. Фото из архива В Беларуси нужно активнее использовать отечественное стройсырье - Минприроды
КГК рассказал о результатах мониторинга подготовки хозяйств к уборочной
Белорусские специалисты проводят геолого-разведочные работы для добычи золота в Судане
Происшествия
Фото УВД Миноблисполкома Супруги занимались торговлей психотропами в Минске и Борисове
В Витебске после дождя и гроз загорелся распределительный щит на столбе
Предприятия ЖКХ Могилевской области незаконно получили из бюджета более Br400 тыс.
Общество
Фото из архива В Беларуси 37,1% введенного в I полугодии жилья построено для нуждающихся
Ночная гонка дронов пройдет в Минске на фестивале #Пронебо
РЕПОРТАЖ: Вернуть в мир звуков, или О помощи белорусских медиков людям с глухотой
Регионы
Фото из архива Куда пойти в Минске в выходные: День пожарной службы, праздник эстонской культуры и "Импролето"
Около 200 человек вышли на старт пятикилометрового пробега "Жара" в Бресте
19 июля в Гродно прибыла древняя чудотворная икона Божией Матери из Жировичской обители
Спорт
Андрей Сидоренко. Фото из архива Андрей Сидоренко возглавит национальную сборную Беларуси по хоккею
Солигорский "Шахтер" пробился в 2-й раунд квалификации футбольной Лиги Европы
Футболисты минского "Динамо" вышли в 2-й раунд квалификации Лиги Европы
Технологии
Российские ученые создали источник инфракрасного излучения для работы в открытом космосе
В Израиле продемонстрировали робота-камикадзе
В США легализовали чертежи для 3D-печати оружия
Культура
Фото организаторов фестиваля Культовые группы выступят в Дудутках на фестивале "Наш Грюнвальд"
Около ста человек претендуют на роль ведущих детского "Евровидения-2018"
Французскую романтическую комедию покажут в Верхнем городе 21 июля
В мире
Скриншот из видео В Египте грузовик врезался в кафе, 12 человек погибли
Взрыв трубопровода на Манхэттене: пострадали пять человек
В США произошел взрыв на военном складе, есть пострадавшие
Газета 7 дней
Три поколения огнеборцев
Девочка, которая искала отца, покорила весь мир
Узоры взаимного интереса
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия