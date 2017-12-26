Ученые назвали наиболее подходящий для обучения возраст

Ученые выяснили, в каком возрасте человек лучше всего усваивает новую информацию. Оказалось, что заниматься обучением активнее всего нужно в подростковом возрасте.

Эксперты провели исследование, в котором приняли участие несколько сотен добровольцев, чей возраст варьировался от 8 до 25 лет. Каждому из участников предлагалось изучить фотографии, на которых были изображены различные предметы, и распределить их в соответствующие ячейки. Компьютер сообщал, правильно ли была выбрана категория. Действия испытуемых предусматривали также обучение в процессе распределения картинок.

В это время медики изучали активность части мозга, отвечающей за получение и обработку информации. В итоге лучшие результаты показали испытуемые в возрасте 16-20 лет. Ученые сделали вывод, что именно этот возраст является наиболее оптимальным для обучения.-0-