Ученые назвали наиболее подходящий для обучения возраст

Ученые выяснили, в каком возрасте человек лучше всего усваивает новую информацию. Оказалось, что заниматься обучением активнее всего нужно в подростковом возрасте.
Эксперты провели исследование, в котором приняли участие несколько сотен добровольцев, чей возраст варьировался от 8 до 25 лет. Каждому из участников предлагалось изучить фотографии, на которых были изображены различные предметы, и распределить их в соответствующие ячейки. Компьютер сообщал, правильно ли была выбрана категория. Действия испытуемых предусматривали также обучение в процессе распределения картинок.
В это время медики изучали активность части мозга, отвечающей за получение и обработку информации. В итоге лучшие результаты показали испытуемые в возрасте 16-20 лет. Ученые сделали вывод, что именно этот возраст является наиболее оптимальным для обучения.-0-
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