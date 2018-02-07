Ученые: недостаток света приводит к забывчивости

Американские ученые выяснили, что чем больше человек бодрствует в темное время суток, тем более забывчивым он становится. Оказывается, солнечный свет стимулирует работу нашего мозга, а его отсутствие приводит к обратным последствиям.

Специалисты проводили эксперименты на лабораторных мышах. Ряд грызунов жил на протяжении четырех недель при тусклом освещении. В итоге, они потеряли около тридцати процентов мембранных выростков на поверхности нейронов. Они стали забывать дорогу и хуже соображали. Мыши, которые жили при ярком освещении, легко проходили лабиринт, а мыши второй группы с этим заданием не могли справиться.

После эксперимента мышей вернули к нормальным условиям, после чего все когнитивные способности восстановились до нормы. Правда, на реабилитацию ушло около месяца.

Ученые уверяют, что то же самое происходит и с людьми.