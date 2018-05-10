Ученые объяснили, почему не падает Пизанская башня

Исследователи из Италии и Великобритании пояснили, почему не падает Пизанская башня, хотя угол ее наклона по отношению к земле составляет 3-4 градуса, а в регионе часты землетрясения.
Причиной устойчивости конструкции они считают мягкий грунт. Это является и причиной наклона башни, и причиной ее устойчивости одновременно.
Специалисты считают, что сочетание жесткости конструкции башни и мягкости почвы приводит к тому, что при землетрясении не возникает резонанса. Как итог, у строения - чуть ли не лучший в мире показатель динамического взаимодействия сооружения с грунтом. По этому показателю специалисты оценивают устойчивость постройки при сейсмической активности.
Пизанская башня была построена как колокольня для кафедрального собора Санта-Мария Ассунта. Ее высота - 55,86 м. Возведена она из белого мрамора, вверх ведут 294 ступени. Нижний этаж украшен арками, а другие представляют собой круглые галереи с классическими колоннами.
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