Ученые рассказали, как заварить по-настоящему бодрящий кофе

Американские химики узнали, как нужно заваривать кофе, чтобы он был по-настоящему бодрящим. Материалы их работы были опубликованы в Scientific Reports.

Во время эксперимента специалисты изучили четыре вида кофе, которые заваривали - в одном случае с помощью кипятка, а в другом - холодным способом (в течение нескольких часов в воде комнатной температуры). При этом уточняется, что для исследования были отобраны зерна средней и темной обжарки, грубого и среднего помола.

Оказалось, что именно при холодном заваривании выделяется большее количество кофеина в напитке (около 1000 миллиграмм на литр). При заваривании кипящей водой показатель немного ниже - до 800 миллиграмм.

Для того, чтобы приготовить такой бодрящий напиток, достаточно в течение 6-7 часов заваривать кофе холодным способом.-0-