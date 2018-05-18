Ученые рассказали о самом полезном овоще для организма

Ученые заявляют, что именно брокколи является самым полезным овощем для организма, и советуют включить их в постоянный рацион.

Изначально этот продукт необходим для того, чтобы обеспечить хорошую работу кишечника. Брокколи помогает сердечно-сосудистой системе, нормализует обмен веществ, понижает риск инфарктов и инсультов, а также подкрепляет иммунитет.

Эксперты утверждают, что этот питательный продукт позитивно воздействует на организм. Эффект помогает кроветворению и придает коже чувство свежести.