Ученые рассказали о самом полезном овоще для организма

Ученые заявляют, что именно брокколи является самым полезным овощем для организма, и советуют включить их в постоянный рацион.
Изначально этот продукт необходим для того, чтобы обеспечить хорошую работу кишечника. Брокколи помогает сердечно-сосудистой системе, нормализует обмен веществ, понижает риск инфарктов и инсультов, а также подкрепляет иммунитет.
Эксперты утверждают, что этот питательный продукт позитивно воздействует на организм. Эффект помогает кроветворению и придает коже чувство свежести.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3581 BYN
|2.354 BYN
|2.359 BYN
|USD
|1.996 BYN
|1.992 BYN
|1.997 BYN
|RUB
|3.2277 BYN
|3.21 BYN
|3.225 BYN