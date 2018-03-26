Ученые создали интерактивную карту климата

Американские и польские разработчики создали интерактивную карту ClimateEx, сообщают СМИ.
Основой для нее стала база данных WorldClim. Эта разработка ученых позволяет проследить за изменениями климата на любой территории земного шара. Создатели карты - специалист научного колледжа при Университете Цинциннати Томаш Степински и эксперт из Польши Павел Нецтель - визуализировали процесс изменения климата планеты за предыдущие 50 лет. Для этого понадобилось использование базы данных WorldClim.
С помощью ClimateEx можно проследить данные с 50 тысяч климатических станций, расположенных на территории разных стран на всех континентах. Карта дает возможность отследить критические изменения климата и дать прогноз погоды будущего. Карта отмечает территории с экстремальными погодными явлениями и регионы, в которых такие явления могут проявиться в последующие годы. Ученые с помощью ClimateEx могут сравнивать климат в разных, даже самых отдаленных местах.
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