Ученые создали интерактивную карту климата

Американские и польские разработчики создали интерактивную карту ClimateEx, сообщают СМИ.

Основой для нее стала база данных WorldClim. Эта разработка ученых позволяет проследить за изменениями климата на любой территории земного шара. Создатели карты - специалист научного колледжа при Университете Цинциннати Томаш Степински и эксперт из Польши Павел Нецтель - визуализировали процесс изменения климата планеты за предыдущие 50 лет. Для этого понадобилось использование базы данных WorldClim.

С помощью ClimateEx можно проследить данные с 50 тысяч климатических станций, расположенных на территории разных стран на всех континентах. Карта дает возможность отследить критические изменения климата и дать прогноз погоды будущего. Карта отмечает территории с экстремальными погодными явлениями и регионы, в которых такие явления могут проявиться в последующие годы. Ученые с помощью ClimateEx могут сравнивать климат в разных, даже самых отдаленных местах.