Ученые уверяют, что пивной хмель полезен для здоровья

Американские ученые выяснили, чем же полезно пиво. Как оказалось, вещество ксантогумол, содержащееся в пивном хмеле, может помочь в борьбе с лишним весом, а также диабетом и повышенным кровяным давлением.

Эксперимент ставился на лабораторных мышах с лишней массой тела. Они ели пищу с повышенным содержанием жиров, что имитировало привычки в питании американцев. В итоге, это приводило к ожирению, диабету и проблемам с сердцем у грызунов. А вот те грызуны, которые периодически получали дозу ксантогумола, показывали сниженную инсулинорезистентность. Именно этот фактор приводит к диабету второго типа. Также эти мыши меньше ели и быстрее насыщались пищей.