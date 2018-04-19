Ученые выяснили, насколько курение увеличивает риск инсульта

Американские ученые установили, как курение влияет на риск инсульта у мужчин моложе 50 лет. Об этом сообщает портал Eurekalert.

Для исследования была собрана группа из шести сотен мужчин, чей возраст варьировался от 15 до 49 лет. Каждый из добровольцев пережил инсульт в предыдущие три года. Также для исследования были отобраны 530 здоровых участников аналогичного возраста.

Их разделили на группы курильщиков, бросивших курить и некурящих. Курильщиков также распределили по группам в зависимости от количества выкуриваемых в день сигарет.

Выяснилось, что риск инсульта у курильщиков по сравнению с некурящими увеличивается на 88%. У тех, кто выкуривал меньше десяти сигарет в день, риск инсульта был на 46% выше. Те, кто курит более двух пачек сигарет в день, в пять раз более расположены к инсульту по сравнению с теми, кто не курил вообще.