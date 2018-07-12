Учеными найдены бактерии, питающиеся электронами

Ученые обнаружили бактерии, которые питаются электронами. Это открытие считается удивительным, так как среди живых организмов нашей планеты никто не использует электроны как пищу.
Исследователи выяснили, что Mariorofundus ferrooxydans PV-1 употребляет в пищу отрицательные частицы с железных электродов. Есть предположение, что такие открытия помогут создать устройство с автономным питанием. Это приведет к созданию сетей "биопроводов" в почве и "живому" фильтру для воды.
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