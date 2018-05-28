Уличным музыкантам в Лондоне можно платить бесконтактной банковской картой

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уличным музыкантам в Лондоне теперь можно платить не только наличными, но и бесконтактной банковской картой, сообщает Би-Би-Си.

Отмечается, что столица Великобритании стала первым в мире городом, который внедрил систему бесконтактных платежей для уличных музыкантов. Специальная программа была реализована в партнерстве со шведской компанией iZettle, которую недавно приобрел американский платежный гигант PayPal за $2 млрд.

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что с подобной системой платежей больше лондонцев смогут поддержать талантливых уличных артистов. По его словам, после успешного тестирования эта система будет использоваться во всем городе.

Уличные музыканты (баскеры) смогут использовать небольшие считывающие устройства, соединенные с их мобильными телефонами. Платежный терминал позволяет жертвовать фиксированную сумму.

В Лондоне работает множество уличных музыкантов. Однако у прохожих зачастую нет мелочи в кошельке, а с купюрами они расстаются не очень охотно. Введенная городскими властями бесконтактная система оплаты, судя по результатам первых экспериментов, решает эту проблему.-0-