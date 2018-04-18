Умерла супруга Джорджа Буша-старшего

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умерла супруга 41-го президента США Джорджа Буша-старшего Барбара, сообщают информагентства.

"Бывшая первая леди США и упорный защитник семейной грамотности Барбара Пирс Буш скончалась 17 апреля в возрасте 92 лет", - говорится в заявлении, которое в Twitter опубликовал официальный представитель семьи Джим МакГрат.

Барбара Буш родилась в Нью-Йорке 8 июня 1925 года. Она стала первой леди США в 1989 году, когда ее муж Джордж Буш-страший победил на выборах и стал 41-м президентом страны. Будучи первой леди США, Барбара Буш занималась продвижением всеобщей грамотности и основала благотворительный фонд Barbara Bush Foundation for Family Literacy.

У Барбары и Джорджа Буш остались пятеро детей, 17 внуков и семь правнуков.-0-