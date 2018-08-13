В Австралии более 450 гитаристов одновременно сыграли Highway to Hell‍

В Сиднее 457 участников музыкального фестиваля одновременно исполнили на электрогитарах хит австралийской рок-группы AC/DC Highway to Hell. Видео исполнения опубликовано в YouTube.
Издание The Herald утверждает, что участники фестиваля установили мировой рекорд по количеству людей, которые одновременно играют на электрогитаре одно и то же произведение в одном и том же месте.
Гитаристам аккомпанировала местная группа The Choirboys.
В толпе гитаристов были не только исполнители-мужчины, но также женщины и даже дети.
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