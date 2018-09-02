В Барнауле установили мировой рекорд по самой массовой тренировке

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировой рекорд по самой массовой городской спортивной тренировке поставили в Барнауле, в Парке спорта им. Алексея Смертина. Одновременно на одной площадке тренировались 4417 человек, сообщила со сцены эксперт "Книги рекордов России" Юлия Пронина.

"Принято решение - рекорд "Самая массовая городская тренировка в мире" (4417 человек) считать зафиксированным", - сказала Пронина. Для рекорда нужно было собрать более 3,8 тыс. участников - столько было зафиксировано в 2015 году "Книгой рекордов Гиннесса" на подобном мероприятии в Лондоне. Новый рекорд попадет в "Книгу рекордов России" как самая массовая тренировка в мире.

В тренировке могли принять участие жители Барнаула любого возраста - для этого нужно было зарегистрироваться на официальной странице мероприятия. Организаторами самой массовой в мире тренировки выступили правительство Алтайского края, администрация города Барнаула и Парк спорта.-0-