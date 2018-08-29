В битве помидорами в Испании приняли участие 20 тыс. человек

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодный фестиваль "Томатина" собрал в испанском городе Буньоль 20 тыс. человек, принявших участие в традиционной битве помидорами. За час "сражения" было израсходовано примерно 145 т томатов, сообщает ТАСС.

Помидоры для фестиваля подготовили заранее: их хранили при определенной температуре, чтобы "снаряды" не были слишком твердыми и не могли никому нанести увечий. Тем не менее, на случай, если кто-нибудь пострадает в "битве", во время "Томатины" на улицах города дежурят медики. За соблюдением порядка на "Томатине" следили 700 сотрудников правоохранительных служб.

"Томатина" - ежегодный фестиваль, который проводится в Буньоле в последнюю неделю августа. Впервые "битва" помидорами состоялась в 1945 году, однако лишь в 1957 году "Томатина" была признана официальным праздником. На протяжении недели в городе звучит музыка, работают ярмарки, проводятся театрализованные представления и парад. В эти дни в Буньоль, где проживают чуть более 10 тыс. человек, прибывают тысячи туристов. По этой причине в 2002 году "Томатина" была объявлена международным праздником.-0-