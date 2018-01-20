В день рождения Волочкова опубликовала фото со шпагатом, котом и тысячами роз

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В свой день рождения балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фотографию со шпагатом, котом и тысячами белых роз.
"Спасибо за эту роскошь! И вам всем за поздравления! Я такая бываю разная. Но я всегда искренняя и настоящая. И такой хочу для вас оставаться", - написала балерина под фотоснимком.
Сегодня, 20 января, Анастасии Волочковой исполняется 42 года.-0-
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