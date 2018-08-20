В Германии вырос подсолнечник-гигант

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии вырос подсолнух, высота которого достигает 4-х метров. Немецкий садовод Ян Хушке из города Гревесмюлен, который вырастил его, считает, что на темпы роста повлияла очень жаркая погода.

Подсолнух все еще продолжает расти. При этом, Ян Хушке отметил, что подсолнечники выращивает каждый год и не применяет к ним никакого особенного ухода, пишет сайт Agronews.com.

Самым высоким в мире пока считается подсолнух немецкого садовода Петера Шиффера, достигший в 2014 году высоты более девяти метров. Благодаря своим размерам он попал в Книгу рекордов Гиннесса.-0-