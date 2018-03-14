В Гренландии нашли окаменелый мозг древнего существа, жившего 500 млн лет назад

Объединенная группа ученых из Великобритании, Дании и Южной Кореи обнаружила на севере Гренландии окаменелые останки древнего членистоногого.
Обитателю глубин дали имя Kerygmachela kierkegaardi в честь датского философа Кьеркегора. На камнях нашли отпечатки головного мозга существа, жившего полмиллиарда лет назад.
Мозг Kerygmachela kierkegaardi состоит из одного отдела. Это несколько меняет представления об общей эволюции мозга у беспозвоночных и позвоночных.
Морские хищники вроде упомянутого обитали в Кембрийском периоде и имели длину 20 см. Внешне они походили на мокриц с 22 плавниками. Находка стала важным недостающим звеном между членистоногими и онихофорами.
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