В Индии леопард забрел в город и напал на людей

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии леопард забрел в город и начал нападать на людей, сообщают информагентства.
Хищник был обнаружен в жилых кварталах города Индаур. Местные жители вызвали полицию и специалистов зоослужбы. Попытка заблокировать зверя с помощью сетки в недостроенном доме оказалась безуспешной, он смог вырваться и ранил человека.
Животное смогли усыпить с помощью транквилизаторов через несколько часов сотрудники зоослужбы. Леопарда отпустят на волю.-0-
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