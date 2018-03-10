В Индии леопард забрел в город и напал на людей

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии леопард забрел в город и начал нападать на людей, сообщают информагентства.

Хищник был обнаружен в жилых кварталах города Индаур. Местные жители вызвали полицию и специалистов зоослужбы. Попытка заблокировать зверя с помощью сетки в недостроенном доме оказалась безуспешной, он смог вырваться и ранил человека.

Животное смогли усыпить с помощью транквилизаторов через несколько часов сотрудники зоослужбы. Леопарда отпустят на волю.-0-