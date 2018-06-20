В Индии мыши сгрызли в банкомате более $17 тыс.

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Тинсукия (Индия) мыши уничтожили запас банкнот в одном из банкоматов на сумму свыше 1,2 млн рупий (более $17 тыс.). Об этом сообщает India Today.

Банкомат, который принадлежал частной охранной компании, перестал работать еще с 20 мая. Однако только в июне сотрудники решили открыть аппарат и выяснить причину поломки. Оказалось, что мыши разгрызли на маленькие кусочки более 1,23 млн рупий. Всего в банкомате находилось около 3 млн рупий.

На данный момент дело передано в правоохранительные органы, полиция проводит расследование.-0-