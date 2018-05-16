В Индонезии две девочки прокатились верхом на гигантском питоне

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индонезии дети прокатились на огромном сетчатом питоне, видео необычного развлечения набирает популярность в сети. Об этом пишет Daily Mirror.
В соцсети Facebook ролик набрал около 3 млн просмотров. На видео две маленькие девочки как ни в чем не бывало едут на спине у питона.
Сетчатые питоны считаются самыми большими змеями в мире, их длина может превышать 7 м. Питаются они обезьянами, мелкими копытными, грызунами, птицами. Могут нападать на домашних животных.-0-
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