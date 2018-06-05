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В Италии создали пиццу, которая продлевает жизнь

Калейдоскоп 05.06.2018 | 16:03
Фото из архива
Фото из архива

Итальянские ученые разработали специальную пиццу без сыра и мяса, которая способна предотвратить развитие раковых заболеваний, сообщают СМИ.

Свое новое блюдо специалисты назвали "пицца, которая продлевает жизнь". В ее состав входят продукты так называемой "средиземноморской диеты", которая крайне полезна для здоровья. Впрочем, новая пицца только называется так, ведь в ней нет привычных ингредиентов. Она готовится без использования мяса или сыра. Среди ингредиентов помидоры, оливки, брокколи, оливковое масло, перец чили и чеснок.

Специалисты утверждают, что есть ее можно несколько раз в неделю. Люди смогут ее попробовать уже на фестивале пиццы в Неаполе, который пройдет на текущей неделе.

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Теги
здоровье, ученые
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