В японской компании сотрудников будут кормить за короткий сон

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В компании Crazy Inc., специализирующейся на организации свадебных торжеств, вводится система баллов для работников, которые спят не больше шести часов пять ночей в неделю. Об этом сообщила индийская газета Hindustan Times.

За недосып сотрудникам начисляются баллы. Накопленные баллы они смогут обменять на питание в кафетерии компании. Максимальное количество баллов - на $570 в год. За временем сна сотрудников будет следить специальное приложение, которое разработал производитель матрасов Airweave Inc.

Согласно исследованию Fuji Ryoki, более 92% японцев от 20 лет и старше из-за загруженности на работе страдают от недосыпания.-0-