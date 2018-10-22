В японской компании сотрудников будут кормить за короткий сон

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В компании Crazy Inc., специализирующейся на организации свадебных торжеств, вводится система баллов для работников, которые спят не больше шести часов пять ночей в неделю. Об этом сообщила индийская газета Hindustan Times.
За недосып сотрудникам начисляются баллы. Накопленные баллы они смогут обменять на питание в кафетерии компании. Максимальное количество баллов - на $570 в год. За временем сна сотрудников будет следить специальное приложение, которое разработал производитель матрасов Airweave Inc.
Согласно исследованию Fuji Ryoki, более 92% японцев от 20 лет и старше из-за загруженности на работе страдают от недосыпания.-0-
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