В Калифорнии продавцов кофе обязали предупреждать об опасности напитка

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Калифорнии обязал кофейни, работающие на территории штата, предупреждать любителей ароматного напитка о риске возникновения онкологических заболеваний при употреблении кофе, сообщают информагентства.

Отмечается, что нововведение коснется 90 ретейлеров, в том числе таких популярных, как Starbucks и 7-Eleven. Кофейни должны будут на видном для потребителей месте должны установить предупреждения об опасности кофе для здоровья.

Иск против компаний, которые продают кофе, подала группа активистов. Противники кофе сослались на закон штата Калифорния, по которому покупателей обязаны предупреждать о содержании в продуктах вредных веществ, которые могут вызвать онкологические заболевания. Одним из таких химических веществ является акриламид, который образуется во время обжаривания кофейных зерен и остается в кофе.

В решении суда Лос-Анджелеса указывается, что продавцы кофе не смогли доказать, что акриламид содержится в напитке в безвредной дозе и не угрожает здоровью людей.

Между тем компании - продавцы кофе смогут подать апелляцию на данное решение суда до 10 апреля.-0-