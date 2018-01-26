В Китае девушка бросила парня из-за поддельного "Порше"

Китаянка быстро разочаровалась в избраннике, узнав, что его Porsche является местной копией немецкого оригинала. Неосведомленность девушки об автоновинках не позволила ей узнать Zotye SR9, который молодой человек выдавал за "Порше Макан".

Молодые люди познакомились на вечеринке, после которой парень предложил девушке поездку на своем новеньком внедорожнике. При этом отношения пары развивались стремительно и родители уже готовились к свадьбе.

Следует отметить, что парень приложил немало усилий по "превращению" китайской копии в немецкий оригинал. Он наклеил спереди логотип, имитирующий продукцию Штутгартского завода, а сзади разместил оригинальную надпись.

Обман вскрыл один из знакомых девушки, который увидел на фотографиях внедорожник ее избранника и заподозрил неладное. Он показал девушке снимки реальных Macan и Zotye и она быстро поняла, что имеет дело с проходимцем.

Вверху: Zotye SR9, внизу: Porsche Macan

В Китае копия "Порше" стоит 16 тыс. долларов, а оригинал - 83 тыс. долларов. При этом производитель Zotye сам торгует аутентичными элементами кузова, которые стоят от 19 до 159 долларов за единицу.