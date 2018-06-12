В Китае мужчина выловил рыбу с головой голубя - видео

Китайский рыбак из города Гуйян выловил из реки необычное существо с туловищем рыбы и головой голубя, сообщают СМИ. Свой необычный улов он заснял на видео, после чего отпустил существо обратно в реку.

На видео заметно, что на земле лежит необычная крупная рыба. Удивительное в ней то, что вместо головы рыбы, у нее была голова голубя. Необычное существо привлекло внимание прохожих, которые принялись фотографировать "птице-рыбу".

Предположительно, рыба обладает формой тела Белого амура, который относится к семейству карповых.