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В Китае нашли панцирь черепахи возрастом 150 млн лет

Калейдоскоп 24.06.2018 | 18:56

Жители китайского города Чунцин нашли булыжник необычной формы. Палеонтологи, исследовав его, определили, что это не булыжник, а панцирь змеиношеей черепахи, обитавшей в местных водоемах около 150 млн лет назад. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Находка была сделана на территории района Цицзян. "Ископаемых представителей древней фауны люди находили в этих местах и раньше. Например, окаменевших рыб, яйца динозавров, однако змеиношеяя черепаха здесь обнаружена впервые", - рассказал глава местной службы по контролю за геопарками при районном госуправлении недвижимости и земельных ресурсов Се Сяньмин.

Прямые потомки доисторической черепахи, шея которой может достигать 30-40 см, сохранились до наших дней. Они живут в Австралии, Индонезии, на острове Новая Гвинея, в некоторых странах Южной Америки, селятся вблизи пресных водоемов, питаются рыбой, лягушками, беспозвоночными организмами.

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археология, животные, Китай
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