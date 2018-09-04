В Китае паук поселился в ухе мужчины

4 сентября, Минск/Корр. БЕЛТА/. В Китае паук поселился в ухе 60-летнего мужчины, сообщает издание Dalian Evening News.
Житель китайского города Далянь провинции Ляонин обратился к медикам из-за дискомфорта в ухе. При исследовании слухового прохода врач обнаружил там паука в паутине. Насекомое быстро удалили.
Журналистам доктор признался, что для него находка была шоком. Вместе с тем раньше он видел, как божьи коровки и тараканы забираются в ушные каналы. По его словам, в некоторых случаях пауки могут расценивать уши как комфортное место проживания. Врач порекомендовал незамедлительно обращаться в больницу, если отмечается зуд или посторонние звуки.-0-
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