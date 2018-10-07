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В Китае сыграли одновременно на 666 фортепиано

Калейдоскоп 07.10.2018 | 17:53
Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

7 октября, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. В Китае во время благотворительной акции музыканты сыграли одновременно на 666 фортепиано, тем самым установив новый рекорд Гиннесса.

Предыдущий рекорд был поставлен в 2007 году южнокорейскими коллегами. Тогда музыканты одновременно сыграли на 555 пианино.

Акция была призвана поддержать слепых детей. Энтузиастам удалось собрать пожертвования на сумму более 50 млн юаней (свыше $7,3 млн). Представитель Книги рекордов Гиннесса выразил надежду, что это событие поможет распространить идею о важности музыкального образования среди большего числа людей.

Кроме того, событие посвятили экономическим преобразованиям и прогрессу - 40 фортепиано были установлены на основной сцене, символизирующей четыре десятилетия проводимых в КНР реформ. Остальные музыкальные инструменты разместили на близлежащей площади.-0-

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Китай, рекорды
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