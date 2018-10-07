В Китае сыграли одновременно на 666 фортепиано

7 октября, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. В Китае во время благотворительной акции музыканты сыграли одновременно на 666 фортепиано, тем самым установив новый рекорд Гиннесса.
Предыдущий рекорд был поставлен в 2007 году южнокорейскими коллегами. Тогда музыканты одновременно сыграли на 555 пианино.
Акция была призвана поддержать слепых детей. Энтузиастам удалось собрать пожертвования на сумму более 50 млн юаней (свыше $7,3 млн). Представитель Книги рекордов Гиннесса выразил надежду, что это событие поможет распространить идею о важности музыкального образования среди большего числа людей.
Кроме того, событие посвятили экономическим преобразованиям и прогрессу - 40 фортепиано были установлены на основной сцене, символизирующей четыре десятилетия проводимых в КНР реформ. Остальные музыкальные инструменты разместили на близлежащей площади.-0-
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