В Краснодарском крае мужчина помыл машину котом

В Краснодарском крае мужчина помыл свою машину котом. Информация об этом появилась в социальных сетях. На данный момент полиция проводит проверку.
В соцсетях появился видеоролик, на котором мужчина держит кота за шкирку, окунает в ведро с водой и протирает животным капот своей машины. Очевидец, который снимает происходящее на камеру, даже не пытается остановить автовладельца, а даже подначивает его и шутит.
Интернет-пользователи были возмущены поступком мужчины, а сотрудники правоохранительных органов начали проверку.-0-
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