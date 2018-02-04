В Краснодарском крае мужчина помыл машину котом

В Краснодарском крае мужчина помыл свою машину котом. Информация об этом появилась в социальных сетях. На данный момент полиция проводит проверку.

В соцсетях появился видеоролик, на котором мужчина держит кота за шкирку, окунает в ведро с водой и протирает животным капот своей машины. Очевидец, который снимает происходящее на камеру, даже не пытается остановить автовладельца, а даже подначивает его и шутит.

Интернет-пользователи были возмущены поступком мужчины, а сотрудники правоохранительных органов начали проверку.-0-