В Кронштадте откроется музей-кабинет изобретателя радио

Музей-кабинет изобретателя радио Александра Попова планируют открыть в мае в Кронштадте в здании Центрального военно-морского музея. Ранее музей-кабинет размещался в помещении бывших Минных офицерских курсов.

Здесь посетители смогут увидеть научное оборудование, владельцем которого был А.С. Попов. Ранее, к примеру, недоступным для просмотра были инструменты для физических измерений и первый в мире радиоприемник. Также в музее экспонируются письменный стол и личные вещи изобретателя.

В Санкт-Петребурге уже есть два музея ученого - Мемориальный музей в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете, где работал физик, и один из старейших научно-технических музеев мира - Центральный музей связи имени А. С. Попова.