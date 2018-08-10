В лесу обнаружили старый гастрольный фургон группы Aerosmith

В американском штате Массачусетс нашли микроавтобус, на котором в самом начале своего творческого пути гастролировала рок-группа Aerosmith. Об этом сообщает CBS News.

Фургон 1964 года выпуска случайно нашли в лесу. Владелец земли, на которой обнаружили авто, утверждает, что когда покупал участок, фургон уже стоял на этом месте. По его словам, продавец участка был знаком с участниками группы Aerosmith.

Музыканты использовали этот микроавтобус примерно 40 лет назад. За это время фургон покрылся ржавчиной, шины сдулись, исчезла одна дверь. Но на машине все еще можно разглядеть нарисованного мультяшного человечка и название группы.

Участник группы Рей Табано подтвердил, что фургон действительно когда-то принадлежал музыкантам. В нем они спали и ездили на концерты, которые тогда давали за бесплатно или за очень скромную сумму.