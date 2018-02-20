В Мексике обнаружены останки человека, жившего 10 тыс. лет назад

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На мексиканском полуострове Юкатан обнаружены останки человека, жившего около 10 тыс. лет назад, сообщает ТАСС.

Останки нашли водолазы в системе подводных пещер. По мнению ученых, положение останков позволяет предположить, что причиной гибели древнего жителя полуострова стало некое катастрофическое событие.

Руководитель исследовательского проекта Гильермо де Анда сообщил, что предстоит определить, кому именно принадлежит скелет. Для этого к проекту присоединятся антропологи.

Во время исследования пещер были обнаружены алтари в честь бога торговли майя. По подсчетам специалистов, подводная система пещер простирается на 347 км, а количество объектов археологического наследия цивилизации майя в ней может исчисляться сотнями.-0-