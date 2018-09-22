В Мюнхене открылся фестиваль пива "Октоберфест"

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком Мюнхене 22 сентября в 185 раз открылся традиционный ежегодный праздник пива "Октоберфест". Об этом сообщает портал oktoberfest.net.

Обербургомистр города Дитер Райтер открыл первую бочку с пивом, дав официальный старт фестивалю. Первую кружку пива по традиции преподнесли премьер-министру Баварии Маркусу Зедеру. В первый день фестиваля его посетили сотни человек. Ожидается, что до окончания "Октоберфеста" 7 октября число посетителей составит не менее 6 млн человек.

Литровая кружка пива в этом году стоит около 11,50 евро

За порядком на "Октоберфесте" следят около 600 полицейских с видеокамерами и сотни охранников частных агентств. В соответствии с новыми правилами безопасности, введенными после терактов в Европе, посетителям запрещено приходить с рюкзаками.-0-