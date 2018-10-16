В Норвегии под землей нашли корабль викингов

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Археологи обнаружили в Норвегии место захоронения викингов с 20-метровым кораблем. Об этом пишет британская газета The Guardian.
Находку обнаружили на глубине 50 см под землей при помощи специального радара. Некоторые части корабля хорошо сохранились.
Захоронение находится в фермерской зоне, а курган, возвышавшийся над ним, был срыт.
Руководитель раскопок Ларс Густавсен, археолог из Норвежского института исследований культурного наследия, отметил, что погребенный под землей корабль - это часть кладбища, которое было создано, чтобы показать власть и влияние похороненных на нем людей. Корабли викингов были дорогостоящими объектами, поэтому подобные захоронения могли себе позволить лишь лица с высоким статусом.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4458 BYN
|2.442 BYN
|2.449 BYN
|USD
|2.1112 BYN
|2.108 BYN
|2.115 BYN
|RUB
|3.2211 BYN
|3.215 BYN
|3.225 BYN