В Норвегии под землей нашли корабль викингов

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Археологи обнаружили в Норвегии место захоронения викингов с 20-метровым кораблем. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Находку обнаружили на глубине 50 см под землей при помощи специального радара. Некоторые части корабля хорошо сохранились.

Захоронение находится в фермерской зоне, а курган, возвышавшийся над ним, был срыт.

Руководитель раскопок Ларс Густавсен, археолог из Норвежского института исследований культурного наследия, отметил, что погребенный под землей корабль - это часть кладбища, которое было создано, чтобы показать власть и влияние похороненных на нем людей. Корабли викингов были дорогостоящими объектами, поэтому подобные захоронения могли себе позволить лишь лица с высоким статусом.-0-