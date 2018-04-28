В Петербургском аэропорту Пулково прошел бесплатный джазовый концерт

Организаторы приурочили его к Международному дню джаза, который отмечают 30 апреля. Концерт дал старт празднованию Седьмого Международного дня джаза в Санкт-Петербурге.
Джазовый оркестр в Санкт-Петербурге был создан в 2018 году аранжировщиком Сергеем Богдановым и пианистом Андреем Зимовцом. В этом году именно город над Невой принимает Международный день джаза ЮНЕСКО.
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