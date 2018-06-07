В Пружанах кортеж ГАИ сопроводил гуляющих по дороге лебедей к озеру

7 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанах Брестской области сотрудники ГАИ сопроводили гуляющих на проезжей части лебедей к водоему, сообщает БЕЛТА со ссылкой на районную газету "Районные будни".
Очевидцы сообщили правоохранителям, что на одной из улиц города прямо на дороге гуляет пара лебедей с пятью птенцами. На место выехал наряд ГАИ. В сопровождении двух патрульных машин пернатые благополучно добрались до местного озера.
В Госавтоинспекции отмечают, что выход диких животных на проезжую часть не редкость. Водителей призывают проявлять бдительность и осторожность.-0-
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