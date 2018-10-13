В пустыне Гоби нашли скелет крупного динозавра

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японские и монгольские ученые во время совместного исследования на территории пустыни Гоби нашли скелет крупного динозавра. Об этом сообщило агентство Jiji.

Эксперты считают: найденные кости с высокой долей вероятности принадлежат зауроподу, их возраст достигает 70 млн лет. Эти травоядные динозавры обитали в юрский и меловой периоды на всех континентах. Их длина могла превышать 20 м, а масса - от 15 до 30 тонн. Они без труда выживали в сухом климате и других экстремальных условиях.

Самые крупные находки - тазобедренная и хвостовая часть скелета, большая бедренная кость длиной 1,55 м. Ученые отмечают, что это один из самых крупных образцов, найденных в этом регионе при раскопках слоя почвы позднего мелового периода.

Среди находок также - окаменевший след двуногого травоядного динозавра, принадлежащего к отряду орнитоподов. Размеры следа - 86 на 115 см. При этом сам динозавр, вероятно, был довольно крупным представителем своего отряда и достигал в длину 17 м.-0-