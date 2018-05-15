В ресторане Китая кормят всех худых людей бесплатно

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайском городе Цзинань владелец ресторана бесплатно кормит худых посетителей. Об этом пишут СМИ.

Благодаря проводимой акции у дверей заведения каждый вечер выстраиваются очереди. Для получения бесплатного ужина нужно пройти специальную проверку на худобу - протиснуться через узкие решетки на входе в ресторан.

Хозяин заведения Чжао Ланг делится, что придумал акцию, чтобы привлечь клиентов и напомнить им о необходимости следить за своим весом.

Приз зависит от того, через решетку какой ширины получится пройти посетителю. Тем, кто сможет пройти через пробел в 15 см, будут предложены бесплатная еда и выпивка в течение всего вечера. Тем, кто пройдет через пробел в 18 см, можно будет бесплатно попробовать пять сортов пива. Пробел в 30 см информирует о том, что вам стоит задуматься над своим весом и не дает ничего бесплатного.

Чжао Ланг говорит, что через самую узкую решетку ежедневно удается пройти как минимум одному посетителю ресторана.-0-