В Санкт-Петербурге изваяли в скульптуре не того человека

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2011 году в Александровском парке Санкт-Петербурга установили скульптурную группу "Зодчие". Среди героев скульптуры - великие архитекторы, которые оставили свой след в Северной столице: Воронихин, Баженов, Росси, Растрелли, Трезини, Захаров, Монферран и Том де Томон. Об этом сообщает интернет-газета"Фонтанка".

Все герои имеют точное портретное сходство. Только на месте французского архитектора Жана Франсуа Тома де Томона, перестроившего Большой театр в Петербургскую консерваторию и построившего Биржу на Стрелке Васильевского острова, в композиции изображен другой человек - шотландский химик Томас Томсон, который никакого отношения к Санкт-Петербургу не имеет.

Ошибку заметили не сразу. Первым это сделал спустя семь лет после установки композиции московский историк архитектуры Кирилл Постернак. Об этом он написал в своем ЖЖ.

Выяснилось, что автор "Зодчих", заслуженный худoжник России Александр Таратынов нашел портрет своего героя в интернете. Интернет выдал информацию по имени героя, и проверять ее никто не стал. Так в компании великих зодчих появился химик. Художник уже связался с заказчиком скульптурной группы.

Заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов принес свои извинения жителям Санкт-Петербурга.-0-