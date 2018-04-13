В сети опубликовали первый трейлер фильма "8 подруг Оушена"

Студия Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма "8 подруг Оушена", в котором главные роли исполнили Сандра Булок, Энн Хэтэуэй, Рианна, Кейт Бланшет, Хелена Бонэм Картер, Сара Полсон, Аквафина и Минди Калинг.

Это спин-офф известного фильма "Одиннадцать друзей Оушена". По сюжету сестра главного героя оригинального фильма Дэбби Оушен, роль которой исполняет Сандра Булок, собирает команду, чтобы совершить кражу дорого ожерелья во время бала Института костюма Met Gala.

Так как похищение будет происходить на одном из важнейших мировых фэшн-мероприятий, то в киноленте мы увидим и многих знаменитостей из мира моды. Так, в фильме появится и редактор американского Vogue Анна Винтур. Кроме того, в кадре то и дело будут мелькать и другие селебрити, вроде сестер Кардашьян.